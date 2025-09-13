◆米大リーグマリナーズ―エンゼルス（１２日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）エンゼルスの菊池雄星投手が１２日（日本時間１３日）、敵地のマリナーズ戦で７勝目を目指して先発した。前日にサヨナラ勝ちし首位タイに立ったマリナーズ。強打者が並ぶ上位打線に対し、１番アロザレーナを右飛に打ち取った。今季ここまで５３本塁打のローリーに対しては低めに外れるカーブをひっかけさせて三ゴロ。Ｊ・ロドリゲス