１２日放送のテレビ朝日系報道番組「報道ステーション」（月〜金曜・午後９時５４分）では、自民党の小泉進次郎農相が退陣を表明した石破茂首相の後任を決める臨時総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）立候補の意向を固めたことを報じた。大越健介キャスターは茂木敏充元幹事長、小林鷹之元経済安保相、林芳正官房長官、高市早苗元経済安保相、小泉農相という出馬有力の５人について「総裁選の告示まであと１０日となりまし