◆米大リーグレッドソックス１―４ヤンキース（１２日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が１２日（日本時間１３日）、本拠のヤンキース戦に「５番・ＤＨ」で２試合連続先発出場も４打数無安打で打率は２割２分９厘に下がった。ヤンキース投手陣に内野ゴロ４本に打ち取られた。先発右腕ヒルに第１打席、強烈な遊ゴロ、相手遊撃手の悪送球で出塁した。第２打席は一、二塁間