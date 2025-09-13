◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）大会スペシャルアンバサダーを務める俳優の織田裕二が、ＴＢＳ系の生中継に登場した。男子１００メートルの予備予選が始まる前の午前１１時過ぎから出演。「ねぇ、始まっちゃいましたね。まだ夢みたい」と万感の思いを込めてトラックを見回した。織田は１９９７年のアテネ大会から２０２２年オレゴン大会まで、１３大会連続で世界陸上のメインキャスターを務め、長く関わってきた。同