◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（１２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回先頭の第１打席は二ゴロに倒れた。カウント０―２からの４球目、８３・７マイル（約１３４・７キロ）チェンジアップを打たされた。ジャイアンツ先発は現役最多２６５勝を挙げている４２歳のバーラン