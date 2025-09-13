VISION MEAT WORKS¤Ï¡¢2025Ç¯9·î10Æü(¿å)¤Ë´ØÅì½ÐÅ¹4¹æÅ¹¤È¤Ê¤ëÂç½°¥Û¥ë¥â¥ó¡¦¤ä¤­¤Ë¤¯±ìÎÏ(¤±¤à¤ê¤­)ËÜÈ¬È¨±ØÁ°Å¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£ Âç½°¥Û¥ë¥â¥ó¡¦¤ä¤­¤Ë¤¯±ìÎÏËÜÈ¬È¨±ØÁ°Å¹  ½êºßÃÏ¡§¢©272-0021ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»ÔÈ¬È¨2ÃúÌÜ15-10 ¥Ñ¥Æ¥£¥ªËÜÈ¬È¨ 2F¥ª¡¼¥×¥ó¡§2025Ç¯9·î10Æü(¿å)ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§048-711-2929  VISION MEAT WORKS¤Ï¡¢2025Ç¯9·î10Æü(¿å)¤Ë´ØÅì½ÐÅ¹4¹æÅ¹¤È¤Ê¤ëÂç½°¥Û¥ë¥â¥ó¡¦¤ä¤­¤Ë¤¯±ìÎÏ(¤±¤à¤ê¤­)ËÜ