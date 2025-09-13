10月に退く石破茂首相が任期最後の訪問地として韓国訪問を推進していると伝えられた。李在明（イ・ジェミョン）政権の発足後に再開された「シャトル外交」に対する前向きな姿勢だ。日本のFNNは12日、複数の政府関係者の発言を引用し、石破首相が退任を控えて9月30日から2日間の日程で韓国の地方都市を訪問し、李在明大統領と首脳会談をする方向で調整していると報じた。参議院選挙での惨敗で7日に退陣を宣言した石破首相が最後の訪