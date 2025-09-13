記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京9月13日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は12日の記者会見で、中国は中東情勢のエスカレートを深く懸念しているとし、対立を激化させ、地域情勢のエスカレートを招くいかなる行為にも反対すると表明した。林氏はまた次のように述べた。中国は中東関係国の主権と安全保障への侵害行為に反対し、罪のない民間人を傷つけるあらゆる行為を非難する