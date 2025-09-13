アップルといえばミセスの出番――。長野県と青森県は１２日、人気バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」（ミセス）を、青リンゴの魅力をＰＲする「グリーンアップル大使」に任命した。主要産地である両県がタッグを組み、若年層をターゲットにリンゴ全体の消費拡大を目指す。（金沢ひなた）青リンゴは、ほどよい酸味と甘みが特徴。長野県内での生産量はわずかだが、飯綱、小布施、山ノ内の３町を中心に「ブラムリー」や「