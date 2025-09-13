【ロサンゼルス共同】射殺された米国の保守系政治活動家チャーリー・カーク氏の妻エリカさんが12日、西部アリゾナ州フェニックスで演説し「夫が築いたものは死なない」と述べ、伝統的な価値観を若者に伝えたカーク氏の活動を続けると表明した。トランプ大統領に対し、事件後の支援などに感謝し「夫はあなたを愛していた」と語った。事件は、カーク氏が創設した政治団体の活動で、各地の大学を巡って学生らと討論するツアーの訪