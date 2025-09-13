WEST.の〓田崇裕（36）が13日、テレビ朝日系「朝だ！生です旅サラダ」（土曜午前8時）にレギュラーとして初出演。中継リポーターに挑戦した。番組おなじみ“生中継”コーナー。〓田は、兵庫・姫路から登場した。小走りで姿を見せ「〓ちゃんと呼んでください」などと呼びかけるなどし、レンコンの収穫にも臨んだ。苦戦する様子にスタジオからも“ツッコミ”が入るなど、“お笑い”満載の展開に、放送後、X（旧ツイッター）では、ト