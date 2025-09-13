¹â¹»¥´¥ë¥Õ¤ÎÌ¾Ìç¡¦²­³Ø±à¹â¹»¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡9·î12Æü¡¢ÇîÂ¿½ð¤ÏÁ°ÎÀÄ¹¤À¤Ã¤¿30Âå¤ÎÃËÀ­¤òÀ¸ÅÌ3¿Í¤Ø¤Î½ý³²ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£Æ±¹»¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤«¤éº£Ç¯6·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢À¸³èÂÖÅÙ¤Î²þÁ±¤ò»ØÆ³¤¹¤ëºÝ¤ËÁ°ÎÀÄ¹¤¬ÎÀÀ¸¤ËÂÐ¤·¤ÆË½¸ÀµÚ¤ÓË½¹Ô¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò8·î¤ËNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç³Ø¹»Â¦¤Ï»ö¼Â¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ä¤¤¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¡×ÎÀÄ¹¤¬À¸ÅÌ¤ËÉé¤ï¤»¤¿¡ÈÄË¡¹