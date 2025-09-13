¡È¿ÍÎà»Ë¾åºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡É¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡£Ë×¸å16Ç¯¤À¤¬¡¢»à¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¤½¤Î°Î¶È¤Ï¿Í¡¹¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¹ï¤Þ¤ì¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¼«ÅÁÅª±Ç²è¡ØMichael¡Ù¤¬¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÚÈëÂ¢¼Ì¿¿¡Û3D¥â¥Ç¥ë¤Î»£±Æ¤ò¤¹¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡£Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¥­¥ã¥Ã¥×¤Ê¤É1996Ç¯12·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖHIStory World Tour¡×¡£¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¤È60Ê¬¤â¤Î»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î