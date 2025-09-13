¤­¤Î¤¦¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î²ñ¼Ò¤Ç²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃËÀ­¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸µ½¾¶È°÷¤Î¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤¬¡ÖÃËÀ­¤Ë¼¡¤Î¿¦¾ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅìµþŽ¥ÀÖºä¤Î²ñ¼Ò¤ÇÌò°÷»É¤µ¤ì¤ë ÂáÊá¤Î¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¹ñÀÒÃË(61) ¤Ï1Ç¯Á°¤Ë²ò¸Û¡Ö¼¡¤Î¿¦¾ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦Í½Äê¤âÌ¤¤À¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤º¡×·Ù»ëÄ£¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¹ñÀÒ¤Î¥²¥Ö¥ì