JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢²£¿Ü²ìÀþ¤ÎÂçÁ¥±Ø¤Çµ¯¤­¤¿¿Í¿È»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¢§²£¿Ü²ìÀþ¡¢Åì³¤Æ»Àþ¤ÎÁ´Àþ¤È¡¢¢§¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó¤Î¿·½É¤è¤êÆî¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¢§µþÉÍÅìËÌÀþ¤Î°ë»Ò¤ÈÂçÁ¥±Ø´Ö¤Î¤¤¤º¤ì¤â¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Å¾ºÆ³«¤Ï¸áÁ°11»þ50Ê¬¤´¤í¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£