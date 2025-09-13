“最高のきもちよさ”を届けるブランド「スロギー」が、デンマーク発のラグジュアリーブランドNicklas Skovgaardとパートナーシップを発表しました。2025年8月7日（現地時間）に開催されたコペンハーゲン・ファッション・ウィークでのお披露目では、スロギーの次世代ノンワイヤーブラ「The UP」がランウェイに登場。見せるボディウェアとして新たな魅力を発信しました。