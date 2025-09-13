株式会社スコラ・コンサルト（東京都品川区）は、このほど「転職や働くこと」に関する意識調査を実施しました。それによると、必要最低限の業務をしながら転職の意思があるわけではない、いわゆる「静かな退職」状態の人が全体の1割強を占め、性別・年代に関わらず均等に存在することが明らかになりました。では、社員のやる気が下がった理由にはどのようなことがあるのでしょうか。【グラフ】「入社してからやる気が下がった原因