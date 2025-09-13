アイドルグループ「櫻坂46」の中川智尋さんが9月11日発売のマンガ誌「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）41号の表紙に登場しました。櫻坂46の四期生オーディションで週刊少年チャンピオンメディア賞を受賞した中川さんの週チャン初登場＆人生初ソロ表紙です。【写真】週刊少年チャンピオン41号表紙を飾った中川智尋さん。17歳のきらめく制服姿は必見です中川さんは2007年9月16日生まれ、長崎県出身の17歳。初々しい笑顔が印象的な