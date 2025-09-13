アイウェアのZoffが好調だ。運営会社インターメスティックの8月の全店売上は前年比で2割増だった。驚くべきことに、この月は新規出店を行っていない。7月に1店舗を出しただけである。なお、7月は3割近い増収だった。 【画像】平日朝から記念撮影だけでも大盛況の目黒蓮の大写し 7月からZoffのグローバルアンバサダーに就任した人物がいる。Snow Man目黒蓮だ。インターメスティックは、目黒蓮を起用し