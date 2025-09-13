ドライビングコンテスト、略してドラコン。巨体の漢たちが、正確性度外視で飛距離を追い求める世界……というイメージがあるかもしれないが、実はそういうわけでもない。JPDA（日本プロドラコン協会）が開催している“ドラコン”では階級制を導入していることもあり、小さな女性からシニアまで、幅広い選手が出場している。また、決められた幅の中に収めなければ記録にならないこともあり、飛距離はもちろん、精度も求められるのだ