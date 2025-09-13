＜サンフォードインターナショナル初日◇12日◇ミネハハCC（サウスダコタ州）◇6747ヤード・パー70＞PGAチャンピオンズツアー（米国シニア）の第1ラウンドが終了。藤田寛之は4バーディ・2ボギー・1トリプルボギーの「71」で回り、1オーバー・45位タイ発進となった。〈写真〉えっ！藤田寛之がレディースクラブを投入？6アンダー・単独首位にアンヘル・カブレラ（アルゼンチン）。1打差2位にレティーフ・グーセン（南アフリカ）