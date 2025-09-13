＜クローガー・クイーンシティ選手権2日目◇12日◇TPCリバーズ・ベンド（オハイオ州）◇6876ヤード・パー72＞岩井千怜が8バーディ・2ボギーの「66」をマークし、トータル8アンダー・14位タイに浮上。山下美夢有とともに日本勢最上位で週末を迎える。【写真】岩井ツインズのオフショット集！サンドイッチをほおばる千怜10番からスタートした午前中は2つスコアを伸ばしたが、一方でピンチも多く見られた。「あまり流れが良くなくて