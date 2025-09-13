Åì³¤¤ä´ØÅì¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢13Æü¤â¶ÉÃÏÅª¤Ë±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢14Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂçµ¤¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³¤¤Ë¤¢¤ëÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢Á°Àþ¾å¤ÎÄãµ¤°µ¤¬ËÌÆüËÜ¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢14Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÉÃÏÅª¤Ë1»þ´Ö¤Ë50¥ß¥ê°Ê¾å¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë