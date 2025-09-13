TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、長年の親友でもあるみうらじゅんさんと、いとうせいこうさん。ここでは、みうらさんの初恋の人との思い出や、お風呂にまつわるこだわりについて語り合いました。（左から）みうらじゅんさん、いとうせいこうさん◆初恋の人が、実家のお風呂に…みうら：大学生のときの夏、帰省したら実家の風呂が新しくなっていてね。付き合って