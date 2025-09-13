１０日、新華社の取材に応じるジェトロ北京事務所対外業務部の匂坂拓孝部長。（北京＝新華社記者／呉寒氷）【新華社北京9月13日】中国北京市で10日、「2025年中国国際サービス貿易交易会」（CIFTIS）が開幕した。日本貿易振興機構（ジェトロ）が出展した日本館は開幕初日から多くの人でにぎわい、熱気に包まれた。ジェトロ北京事務所対外業務部の匂坂拓孝部長は新華社の取材に応じ、「本交易会が日中のビジネスの拡大とさらなる