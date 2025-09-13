¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Ï¡¢2025Ç¯9·î11Æü¤«¤é10·î26Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤¹¤­¾Æ¤­·î¸«¥Ô¥¶¡×¡Ö¤È¤í¡Á¤ê·î¸«4¡×¤ò¿·¤¿¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ìÔÂô¤Ê¹ñ»ºµí¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿º£¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥Ô¥¶ËÜ³Ê¤¹¤­¾Æ¤­¤¬¥Ô¥¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤¹¤­¾Æ¤­·î¸«¥Ô¥¶¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢4¼ïÎà¤Î·î¸«¥Ô¥¶¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤È¤í¡Á¤ê·î¸«4¡×¤âÆ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦¤¹¤­¾Æ¤­·î¸«¥Ô¥¶ÀÖ¤ß¤ÎÂ¿¤¤¹ñ»ºµí¤ò½À¤é¤«¤¯¼Ñ¹þ¤ß¡¢¤·¤¤¤¿¤±¡¢¤·¤é¤¿¤­¤â¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤½¤³¤ËÈ¾½ÏÉ÷¤¿¤Þ¤´¤â²Ã¤ï¤Ã