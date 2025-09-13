2025年9月13日放送の「ぶらり途中下車の旅」は東武スカイツリーラインの旅。旅人は、前田公輝。東武スカイツリーライン2012年3月17日に業平橋駅が「とうきょうスカイツリー駅」に改称。それに合わせるような形で、東武伊勢崎線の一部・浅草駅〜東武動物公園駅間の愛称は「東武スカイツリーライン」となりました。今週の旅人：前田公輝1991年4月3日生まれ神奈川県出身。6歳の時、ホリプロ・インプルーブメント・アカデミー1期生と