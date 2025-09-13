急性心不全で突然死する前兆にはどんな症状がある？メディカルドック監修医が急性心不全で突然死する前兆などを解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「急性心不全で突然死する前兆となる初期症状」はご存知ですか？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：甲斐沼 孟（上場企業産業医） 大阪市立大学（現