卓球の「WTTチャンピオンズマカオ2025」は12日、女子シングルスの2回戦が行われた。上位進出を狙った日本の中心選手が中国強豪相手に挑んだ。 ■女子勝ち残りは大藤のみに 世界ランキング13位の早田ひな（日本生命）は同2位の王曼碰（中国）とのマッチアップで、日本勢に6年敗れていない日本人キラーとの戦い。そんななか、第1ゲームの7－7から4連続ポイントを奪い早田が先手を取ると、王曼碰に返