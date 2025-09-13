Image: 株式会社リトルマートコーポレーション こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。ゴルフは楽しいスポーツですが、自宅でできる練習が限られるのがネック。忙しいと上達する機会も減りますよね。そんな悩めるゴルファーの皆さんに向けて今回は、自宅で本格的なアプローチ＆パター練習が可能になる「BLACK MAT GLIDE」の体験レポートをお届けします