「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１３日、みどりスポーツパーク）８エンド制で女子タイブレークが行われ、１８年平昌五輪銅メダル、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレは、２５年日本選手権覇者のフォルティウスに２−７で敗れた。敗退が決まり、３大会連続の五輪出場の可能性が消滅。敗戦直後は涙に明け暮れたが、その後の取材エリアでサード吉田知那美は「五輪は逃げない」と顔を上げた。