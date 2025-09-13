北海道の釧路湿原国立公園の周辺で太陽光発電施設の建設が相次いでいるのを受け、鶴居村は、建設が計画されていた村内の民有地約７・５ヘクタールを取得する方針を決めた。国の特別天然記念物タンチョウの撮影スポットに近く、村を象徴する景観を守るのが狙い。村は取得費用に充てる寄付の募集も始めた。民有地は、タンチョウのねぐらの雪裡（せつり）川にかかる音羽橋から南東約１・５キロの国立公園に隣接する丘陵地。写真愛