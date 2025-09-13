10月14日に1st写真集『なんとかなるなる』(4,180円 KADOKAWA)を発売する、元NGT48の川越紗彩にインタビュー。アイドル時代の印象深い出来事について話してもらった。(全2回インタビューの2回目)川越紗彩○1st写真集でこだわったポイント――アイドルとして過ごした期間は、どんな時間でしたか。普通に生きていたら経験できないことを、数えきれないほどさせていただきました。アイドル期間を通して精神的にも強くなり、たくましく