「陸上・世界選手権、３５キロ競歩」（１３日、国立競技場周回コース）スタート時間が３０分早まった中、有力選手にアクシデントが続出した。高温多湿のレース状況の中、金メダルを獲得したカナダのダンフィーは「今までで経験した中で一番きついレースだった」と明かした。ラスト１周となったところで左太もも裏をつってしまうアクシデントが発生。それでも懸命に歩き「周りの応援全ての人たちへの感謝を含めて歩ききること