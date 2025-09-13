ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤¬³«ËëÎ¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤¬13Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï1991Ç¯°ÊÍè¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¡£ºÇ½é¤Î·è¾¡¼ïÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢ÃË»Ò35¥­¥í¶¥Êâ¤È½÷»Ò35¥­¥í¶¥Êâ¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ìÈ¯Ãå¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Áö¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¶¥Êâ¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¡£Î¾Â­¤¬¶õÃæ¤ËÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ö¥í¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤â¤¦1¤Ä¤ÏÁ°Â­¤¬ÀÜÃÏ¸å¡¢¿âÄ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÉ¨¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¿­¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¥È¡¦¥Ë¡¼¡×¤À¡£¥ì¡¼¥¹