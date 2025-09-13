■世界を変えたいなら…■今週のフランス語【eventail（エヴァンタイユ）】＝うちわ扇子やファンという意味も。じつは日本三大うちわの産地の一つ、香川県丸亀市の「エコわリサイクルベース」にはガドゥのフォトスポットが設置されています。作者 ムッシュー・タンのインタビューも配信中！【PROFILE】本名：Antoine Dole（アントワーヌ ドール）。フランスで累計1900万部を突破した大人気マンガ『Mortelle Adèle（毒舌アデル