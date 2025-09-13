¡Ú´ÆÆÄ Æ£Àîµå»ù ²¾ÌÌ¤Î±ü¤ÎËÜÀ­¡Û#5¡ÚÁ°²ó¤òÆÉ¤à¡Û¡Ê4¡Ë»Ø´ø´±¤¬Ì©¤«¤Ë²¹¤á¤ë¸×Àï»Î¡Ö¥¯¥ÓÀÚ¤ê¥ê¥¹¥È¡×¡Ä°æ¾å¹­Âç¤éÃæ·ø¤É¤³¤í3¿Í¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó2¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤«µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¡¢2°Ì°Ê²¼¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÆÈÁöV¤òÃ£À®¤·¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤Ï¡¢Í¥¾¡»þ¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤³¤¦À¼¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¡Ö3·î¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥«¥Ö¥¹¤òÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¤¤Þ¡¢ºÇ¤âÇ®¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£100¼þÇ¯¤Þ¤Ç10Ç¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÅÁÅý¤ò°ú