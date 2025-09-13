世嬉の一酒造が手掛ける「いわて蔵ビール」と、同市のブルワリー「ノイモンドブルーイング」は、「ファイナルファンタジー」の作曲などで知られる音楽家・植松伸夫さんとコラボレーションしたオリジナルクラフトビール『Uematsu Nobuo presents 俺のビール SYMPHONY(シンフォニー)』を醸造、限定1,000本を2025年9月18日(木)から同社通販サイトにて販売開始します。 世嬉の一酒造『Uematsu Nobuo presents 俺のビール SYMPHONY