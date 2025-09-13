テレビ朝日『仮面ライダーガヴ』で仮面ライダーヴァレン役で大人気の俳優・日野友輔さんが、自身初の写真集を刊行します。そのタイトルは、『hiSTORY1』。俳優としての日野さんの魅力が盛りだくさんの一冊について、ご本人にお話を聞きました。Q.今回のファースト写真集、出版が決まった時はいかがでしたか？いつか写真集を出せたらいいなと思っていたので、とてもうれしかったです。それと同時にほかの写真集との差別化という意味