食楽web ●厳しい残暑が続くなか、まだまだおいしい冷たいビール。今回は、神奈川県川崎市麻生区初のクラフトビール醸造所が手がけるビアキッチン『ペコラビール』をご紹介します。 『ペコラビール』さんは、2024年初めにオープンした、神奈川県川崎市麻生区初のクラフトビール醸造所が手がけるビアキッチンです。 ビールの原料であるホップにこだわる同店の福澤オーナ}