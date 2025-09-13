お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）とせいや（33）が12日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に生出演。10年前に1度はコンビ解散が決まっていたと明かした。せいやは9月13日で33歳の誕生日を迎え、自身の芸人人生を振り返った。「23歳の時、一番芸人で人生ヤバかったんですよね。解散までいってたから。2015年が霜降り明星が解散しよう…解散が1回決定してるから。解散しようかっていう