今月は認知症月間だ。2012年に世界各国で始まり、認知症に関する理解促進と啓発が行われる。日本では約700万人、65歳以上の約5人に1人が認知症と推計されていて、正しい理解と社会の受け入れが急務とされている。「認知症世界の歩き方」映画化…著者と監督インタビューそんな中、ベストセラーとなっている「認知症世界の歩き方」が映画化されることになった。著者の筧裕介さんと監督を務める田村祥宏さんにその狙いを聞いた。認知