女優飯島直子（57）が28日に放送されたBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」に出演。自身のことを「クソ」と“衝撃の連呼”をする一幕があった。今回飯島は、俳優寺島進（61）と東京・調布の隠れ家的な居酒屋で、さまざまな話に花を咲かせた。寺島が「芝居なんてさあ、うまいやつ、ごまんといるんだよ。でもなんやかんや、生き様出るよ。やっぱ中井（貴一）さんのまね、できないもん。だって“品”があるもん。俺は下品だもん