なんとなく咳が続く…そのままにしていると危険かも？（写真：polkadot / PIXTA）家にいるとなんだか息苦しい。時には咳も出るのに、外出や旅行をすると症状がよくなる……という“ヘンテコ”な経験をしたことはないだろうか？実はそれ、『過敏性肺炎』と呼ばれる、肺炎の一種かもしれない。原因はウイルスなどの病原体ではなく、あなたの“おうち”に潜むカビ！重症化すると酸素吸入が必要になる場合もあるが、驚くべきことに