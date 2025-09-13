９月１３日の中山２Ｒ・２歳未勝利（芝１６００メートル＝１１頭立て）は７番人気のマーゴットブロー（牡２歳、美浦・伊坂重信厩舎、父トワリングキャンディ）が、最内枠から逃げ切りを決めた。勝ち時計は１分３５秒０（稍重）。最内枠から馬場がいい経済コースを逃げ、坂を上ってひと踏ん張り。脚を伸ばしてきたシャオママルと鼻面が並んだところがゴールだったが、鼻差しのいだ。荻野極騎手は「この馬のいいところを出せる競