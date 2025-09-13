◇カーリングミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦第３日（１３日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）女子で五輪３大会連続出場を目指したロコ・ソラーレは、フォルティウスに２―７で敗れた。この敗戦で、五輪出場の可能性が消滅。スキップ・藤沢五月は大粒の涙を流し「終始、フォルティウスさんのパフォーマンスが高かった。私たちがどうこうより、フォルティウスさんのパフォーマンスが素晴らしかった」と相手をた