【モデルプレス＝2025/09/13】timelesz（タイムレス）の原嘉孝が、12日放送のTBS系音楽番組「この歌詞が刺さった！グッとフレーズ」（よる9時〜）に出演。「刺さった恋愛ソング」の歌詞について語った。【写真】timelesz新体制お披露目の様子◆原嘉孝「刺さった恋愛ソング」を告白「刺さった恋愛ソングのグッとフレーズ」として、JUN SKY WALKER（S）の楽曲「休みの日」（1991年）の中の「僕の大好きな君が決めたことだから たぶん