ÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾­Úö¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢º´Æ£·ò¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢º´Æ£·ò¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤Î¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×ÃËÀ­¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£º´Æ£·ò¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢NetflixÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëº´Æ£·ò¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢»ÖÂº½ß¤È¤¤¤¦¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤ÎÃËÀ­¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò¤òÌ³¤á¤ë¿ûÅÄ¾­Úö¤¬¿©»ö²ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿