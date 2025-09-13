All About ニュース編集部では、2025年9月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女238人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、旅の目的地にしたいと思う「大分県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。【11位までの全ランキング結果を見る】2位：原尻の滝（豊後大野市）／42票「道の駅 原尻の滝」は、“東洋のナイアガラ”とも称される原尻の滝に隣接した絶景スポット。吊り橋や滝のすぐそばで自然の