ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』に登場する話題のラーメン屋さんをイメージした「ちいかわラーメン 豚」は、10月3日（金）〜2026年1月12日（月・祝）の期間、新作メニュー「ラーメン豚 豚骨」を、全国の店舗で発売する。【写真】ゲットしたい！ 「ラーメン豚 豚骨」注文でステッカープレゼント■大判POPをセットして提供今回発売される「ラーメン豚 豚骨」は、明太子や、高菜、キクラゲをトッピングしたカスタマイズオーダ